VIDEO INTERVIU integral cu Alex Kis, CEO de startup în domeniul imobiliarelor, despre anunțuri fictive de proprietăți, comisioanele uriașe percepute de agenții români și impactul AI asupra pieței / Ce propune, în schimb, platforma rentnbuy

Startup-ul rentnbuy, condus și cofondat de Alex Kis, fost olimpic internațional la fizică și investment banker de pe Wall Street, abordează ineficiența pieței imobiliare din România, dominată de comisioane uriașe, agenți nepregătiți și anunțuri false.

Platforma este gratuită pentru chiriași și proprietari și se monetizează prin Business Intelligence (BI), oferind date valoroase dezvoltatorilor și investitorilor instituționali, date ce lipsesc pieței și cauzează pierderi de miliarde în investiții străine.

Platforma permite listarea de proprietăți doar direct de către utilizatori și îi protejează pe aceștia de agenți prin ascunderea detaliilor de contact, spune antreprenorul. Eforturile de finanțare au fost încununate de succes, iar platforma se extinde rapid, urmând să introducă vânzările de proprietăți și să crească la nivel regional.

Redăm principalele idei din interviu:

Până la 31 de ani, Alex Kis a trăit mai mult decât alții într-o viață: olimpic internațional la fizică, jucător de tenis profesionist, investment banker pe Wall Street și cofondator de startup imobiliar.

Antreprenorul a fost inspirat de celebrul investitor Jim Simons (Medallion Fund) să aplice logica datelor și a algoritmilor în domeniul imobiliar.

Problemele majore adresate de rentnbuy sunt comisioanele foarte mari (până la 7% + TVA la vânzare), lipsa de transparență și numărul extrem de mare de proprietăți false/fictive postate online.

Platforma este complet gratuită pentru clienți (proprietari și chiriași/cumpărători). Firma vrea să câștige bani din partea de Business Intelligence pentru investitori.

Există în România o discrepanță uriașă în privința numărului real de proprietăți, potrivit antreprenorului. De exemplu, Kis spune că sunt maximum 1.500 de proprietăți reale disponibile spre închiriere în București, iar pe platformele online sunt listate 6.000 – 8.000. Multe dintre acestea sunt publicate de mai multe ori, sunt anunțuri vechi sau așa-numitele proprietăți de tip „cârlig".

Echipa din spatele platformei este formată din 10 persoane, cu 5 specializați pe IT și inteligență artificială. CTO-ul Valentin Buza este singurul fondator român care a obținut o investiție de la Y Combinator, unul dintre cele mai prestigioase fonduri de investiții din lume din sectorul tehnologic.

CEO-ul rentnbuy crede că „niciun dezvoltator software serios nu mai codează astăzi fără Cursor și tool-uri AI".

Lipsa de investitori în România (doar 36 de fonduri internaționale au investit vreodată) face dificilă obținerea de evaluări corecte pentru startup-urile locale. rentnbuy a beneficiat de experiența din SUA a lui Kis, atrăgând un mix de investitori locali și un prestigios fond din SUA.

Platforma permite doar listări directe de la proprietari. Datele de contact ale acestora sunt protejate (în spatele unui „wall") și devin vizibile chiriașului doar după ce proprietarul îi acceptă aplicația, pentru a evita apelurile agenților imobiliari.

Serviciile de BI oferite de rentnbuy vor consta în oferirea de date anonimizate și macro-insight-uri (timp mediu de vânzare, vacancy rates, prețuri granulare) pentru dezvoltatori și investitori instituționali. Lipsa acestor date face ca România să piardă anual miliarde de dolari din investiții străine, explică Kis.

Poate AI-ul să înlocuiască complet agentul imobiliar, una dintre cele mai prost văzute meserii? Kis crede că nu total.

Piața românească, unde comisionul poate ajunge la 7% pentru servicii precare, este ineficientă. În Olanda, agenții oferă expertiză și garanție pe măsurători pentru un comision total de 0,7% – 1,3%. Meseria de agent imobiliar este cea mai puțin de încredere din lume, potrivit lui Kis.

Platforma, lansată de două luni și jumătate, a atins 300.000 de vizualizări lunare și are o țintă de 600.000 până la sfârșitul anului. Pe termen scurt, planul principal este adăugarea secțiunii de vânzări/cumpărări în luna septembrie.