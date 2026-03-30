Un american din statul Florida a reușit să își vândă locuința fără a apela la un agent imobiliar, folosind în schimb ChatGPT ca instrument de suport în procesul de tranzacționare.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit Fortune, vânzarea a fost finalizată în doar cinci zile, iar prețul obținut a depășit estimările inițiale ale agenților cu aproximativ 100.000 de dolari.

Proprietarul, Robert Levine, împreună cu soția sa, au început demersul în mod informal, în timpul unei călătorii între Florida și North Carolina.

Discuțiile inițiale despre procesul de vânzare a unei locuințe s-au transformat rapid într-un plan mai amplu, în care chatbotul le-a oferit recomandări pentru stabilirea prețului, strategia de promovare și negociere.

Pe lângă aspectele generale, instrumentul AI a sugerat și ajustări punctuale menite să crească atractivitatea proprietății, precum modificări estetice pentru îmbunătățirea primei impresii.

În paralel, Levine a organizat vizionările în funcție de programul său, prezentând personal locuința unui număr de 15 potențiali cumpărători, dintre care cinci au făcut oferte.

Tranzacția a fost încheiată într-un interval scurt pentru piața imobiliară, iar suma obținută a depășit nivelul anticipat de agenții consultați inițial.

Proprietarul a declarat că recomandările primite prin ChatGPT i-au oferit o perspectivă mai clară asupra poziționării în piață.

Chiar dacă a utilizat inteligența artificială pentru o mare parte din proces, acesta nu a renunțat complet la consultanță de specialitate, colaborând cu un avocat pentru aspectele juridice ale tranzacției.

Cazul evidențiază modul în care instrumentele de inteligență artificială pot fi integrate în decizii financiare și imobiliare, ca suport pentru utilizatori, fără a înlocui în totalitate expertiza profesională.