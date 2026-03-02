Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) a publicat datele preliminare privind înmatriculările de autovehicule pentru luna februarie 2026, bazate pe cifrele furnizate de DGPCI.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Analiza indică o perioadă de contracție pentru piața totală, însă segmentul vehiculelor electrificate continuă să câștige teren, potrivit unui comunicat transmis către TechRider.ro.

Evoluția pieței: Scădere de 24%

Luna februarie 2026 a marcat o scădere semnificativă a înmatriculărilor de autoturisme noi, volumul total fiind cu 24,4% mai mic față de aceeași perioadă a anului trecut. În total, au fost înmatriculate 8.903 unități.

În ciuda acestui trend descendent general, segmentele verzi oferă o perspectivă contrastantă:

Autoturismele pur electrice: Au înregistrat o creștere robustă de +35% .

Au înregistrat o creștere robustă de . Autoturismele plug-in hibrid: Au crescut cu +16% față de februarie 2025.

Au crescut cu față de februarie 2025. Segmentul electrificat (total): A suferit o ușoară corecție de -3%.

Citește și: EXCLUSIV APIA explică scăderea abruptă a pieței auto din România / Cauzele declinului din ianuarie 2026

Topul mărcilor: Dacia rămâne lider, urmată de Toyota și Skoda

Clasamentul pe mărci este dominat, ca de obicei, de constructorul autohton Dacia, care a înmatriculat peste 1.600 de unități. O prezență interesantă în Top 10 este marca Chery, care reușește să intre în clasament cu 318 unități.

Poziție Marcă Unități înmatriculate 1 DACIA 1.685 2 TOYOTA 894 3 SKODA 865 4 VOLKSWAGEN 610 5 RENAULT 583

Citește și: Piața autoturismelor electrificate ar putea depăși 110.000 de unități în 2026, estimează APIA / Creștere cu 28% față de 2025 / Benzina și dieselul pierd teren

Cele mai populare modele

Lupta pentru prima poziție la nivel de model a fost extrem de strânsă între SUV-urile mărcii de la Mioveni. Dacia Duster ocupă primul loc, fiind urmată îndeaproape de noul model Bigster.

Dacia Duster: 535 unități Dacia Bigster: 516 unități Toyota Corolla: 393 unități Skoda Octavia: 365 unități Dacia Logan: 361 unități

Citește și: RAPORT APIA: Programul Rabla, „o catastrofă națională” / Creștere modestă pe piața auto din România, în ultimul an / SUV-urile și dieselul rămân dominante

Context

Scăderea abruptă a pieței auto din 2026 vine într-un moment tensionat pentru industrie, marcat de o relație dificilă între autorități și actorii din piață.

Voci din industrie au semnalat în repetate rânduri, pe parcursul ultimului an, că lipsa de predictibilitate a politicilor publice a devenit un factor major de instabilitate pentru piața auto din România.

În 2025, reprezentanți ai sectorului auto au criticat public deciziile Guvernului după scăderea înmatriculărilor de vehicule electrice, susținând că întârzierile și modul impredictibil de derulare a Programului Rabla au influențat direct comportamentul cumpărătorilor.

Potrivit acestora, lansările târzii, schimbarea regulilor de la un an la altul și absența unui calendar clar au dus la blocaje în piață și la amânarea deciziilor de achiziție, atât în rândul persoanelor fizice, cât și al companiilor.

În paralel, industria a cerut revizuirea modului de calcul al impozitului auto, pledând pentru o taxare bazată pe criterii tehnice și pe emisii, aliniată practicilor europene. Actorii din piață au arătat că actuala formulă generează situații paradoxale, în care autoturisme mai vechi și mai poluante ajung să fie favorizate fiscal, în timp ce mașinile mai noi sunt penalizate, descurajând astfel înnoirea parcului auto.

Citește și: EXCLUSIV APIA explică scăderea abruptă a pieței auto din România / Cauzele declinului din ianuarie 2026