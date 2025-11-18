Ford Focus se oprește din producție: Volkswagen Golf rămâne etalonul compactelor

Ford a încheiat oficial producția lui Focus, unul dintre cele mai populare hatchbackuri din ultimii aproape treizeci de ani. Ultimul exemplar a părăsit linia de asamblare din Saarlouis, Germania, în data de 15 noiembrie, potrivit autocar.co.uk. Decizia era anunțată încă din 2022, în contextul în care marca americană accelerează trecerea către o gamă electrică dedicată pieței europene.

În acest segment, Ford a concurat cu modele precum Volkswagen Golf, Opel Astra sau Renault Mégane. Odată cu eliminarea Focus din ofertă, competiția din Europa rămâne dominată de hatchbackurile compacte ale constructorilor tradiționali, în timp ce Ford își mută atenția către SUV-uri și crossovere electrice dezvoltate pe platforme noi.

În cei 27 de ani de existență, Ford Focus a depășit 12 milioane de exemplare vândute la nivel global. Retragerea acestui model marchează și oprirea completă a activității fabricii din Saarlouis, care nu mai produce niciun autovehicul. Compania a confirmat că nu există momentan un cumpărător pentru uzină, iar viitorul acesteia rămâne incert.

Ford a înlocuit practic Focus cu două crossovere electrice de dimensiuni similare, Explorer și Capri, ambele dezvoltate pe arhitectura MEB din Grupul Volkswagen. Această schimbare reflectă orientarea constructorului către segmente mai profitabile și către tehnologii electrice.

Golul lăsat de Focus ar putea fi umplut în 2027

Deși Focus dispare, producătorul lucrează la un nou model de clasă medie programat pentru 2027. Acesta nu va înlocui actualul Kuga, ci va fi poziționat alături de el, cu propulsie hibridă și electrică. Practic, Ford caută o formulă care să echilibreze cererea pentru vehicule urbane compacte cu interesul tot mai mare pentru crossovere.

În același timp, eliminarea Focus și a Fiesta înaintea lui a avut un impact vizibil asupra poziției mărcii în Europa. Dacă în 2015 Ford era al doilea cel mai mare brand din regiune, anul trecut coborâse pe locul 12, pierzând aproape jumătate din cota de piață, arată datele ACEA.

Pentru a corecta declinul, compania l-a numit pe Jim Baumbick, fost responsabil de liniile Focus și Kuga, într-o poziție de conducere dedicată Europei. Printre obiectivele sale se află definirea unei game adaptate preferințelor clienților europeni și relansarea brandului pe un continent în plină tranziție spre electrificare.

În primele nouă luni din 2025, constructorul american a vândut în Europa aproape 327.000 de mașini, nivel apropiat de cel din aceeași perioadă a anului trecut, semn că perioada de recalibrare continuă.