Industria auto românească frânează: minus 6,65% la producție în octombrie

Industria auto din România a înregistrat o scădere de 6,65% în luna octombrie 2025 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Conform datelor publicate de ACAROM, în uzinele de la Mioveni și Craiova au fost produse în total 54.756 de autoturisme, față de peste 58.600 în octombrie 2024.

Uzina Dacia de la Mioveni a produs în luna octombrie 31.244 de unități, menținându-și poziția de lider în industria auto locală. Ford Otosan Craiova a contribuit cu 23.512 de unități, ceea ce arată o distribuție echilibrată între cei doi mari constructori auto prezenți în România.

Pe primele zece luni din 2025, producția națională totală de autoturisme a ajuns la 453.955 de unități, în scădere cu 2,75% față de perioada similară din 2024, când erau raportate 466.838 unități. Dacia a produs 245.765 de mașini, iar Ford Otosan 208.190.

Înmatriculările de mașini noi cresc în octombrie, dar scad pe ansamblul anului

În contrast cu declinul producției, piața internă de autoturisme noi a consemnat o creștere de 11,14% în octombrie 2025, ajungând la 12.839 de unități. Totuși, bilanțul primelor zece luni rămâne negativ: 121.609 autoturisme noi au fost înmatriculate în România, cu 4,3% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului precedent.

Pe segmentul de autoturisme second hand, situația este inversă. Înmatriculările pentru prima dată în România au atins 35.729 de unități în octombrie, o creștere de 3,71% față de anul trecut. Cumulat, în primele zece luni, s-au înmatriculat 298.598 de autoturisme rulate, cu 10,36% mai multe decât în 2024.

Între ianuarie și octombrie 2025, Dacia conduce detașat clasamentul cu 34.439 de unități, urmată de Toyota (11.677) și Skoda (9.154). În top zece se mai află Volkswagen, Renault, Hyundai, Ford, Mercedes-Benz, BMW și Suzuki, semn că piața locală rămâne puternic orientată către mărci europene și japoneze.