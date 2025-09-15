România devine în mod discret o putere europeană în domeniul apărării – presa ucraineană

România conduce o revigorare robustă a industriei sale de apărare cu noua Strategie națională pentru industria de apărare 2024-2030, care vizează consolidarea rolului său de centru-cheie al NATO, transmite publicația ucraineană Euromaidan Press.

Strategia, care crește cheltuielile pentru apărare la peste 2% din PIB, acordă prioritate producției interne de drone, explozivi și echipamente navale, în colaborare cu partenerii NATO și UE. Această mișcare este un răspuns strategic la războiul în curs al Rusiei împotriva Ucrainei, poziționând România ca un stat crucial de sprijin logistic și industrial pentru Kiev.

Brașov, un centru al industriei de apărare

Un punct central al acestei revitalizări este orașul Brașov, care devine un centru pentru producția de echipamente de apărare. Fabrica militară locală Carfil va produce drone folosind componente de la firma americană Periscope Aviation. După cum a declarat fostul ministru al Economiei, Bogdan Ivan, este vorba de un „transfer complet de tehnologie, menit să construiască o capacitate industrială autohtonă în România”. Obiectivul pentru producția de drone este de 3.500 de unități pe an.

În același timp, firma germană Rheinmetall investește peste 500 de milioane de euro pentru a construi la Brașov cea mai mare fabrică de pulberi din Europa. Acesta este un pas crucial pentru România, care a declarat producția internă de praf de pușcă o prioritate absolută pentru a reduce dependența actuală de importuri.

Dincolo de Brașov, renașterea industrială în domeniul apărării se extinde în toată țara. La Mediaș începe producția de vehicule militare Cobra II 4×4. Totodată, Rheinmetall a construit la Satu Mare un centru militar de întreținere și logistică. Acest centru are rolul de a asigura mentenanța și service-ul pentru armele occidentale folosite în conflictul din Ucraina, inclusiv tancurile Leopard 2. Euromaidan Press menționează chiar planuri de producere a acestor vehicule blindate în România, pe care TechRider nu le poate confirma.

Aceste inițiative fac parte dintr-un efort mai amplu de aliniere la obiectivul NATO de creștere a capacităților de producție. Strategia include, de asemenea, producția comună de drone cu Ucraina, despre care ministrul Apărării a vorbit recent într-un interviu pentru TechRider, și accent puse pe AI și securitatea cibernetică.

Potrivit sursei citate, aceste eforturi se bazează pe o lungă tradiție de parteneriate ale României cu companii străine din domeniul apărării, inclusiv Elbit Systems din Israel și companii americane precum General Dynamics, Lockheed Martin și Raytheon.

„Prin revitalizarea sectorului său de apărare, România nu numai că își consolidează securitatea națională, ci și sporește reziliența generală a Alianței împotriva agresiunii ruse”, notează publicația din Ucraina.