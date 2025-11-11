FBI încearcă să identifice proprietarul Archive.today și al numeroaselor sale site-uri oglindă, precum Archive.is și Archive.ph, relatează The Verge.

Conform 404 Media, citația din partea FBI, care a fost publicată pe contul oficial de X al Archive.today, a fost trimisă registratorului de domenii web Tucows pe 30 octombrie, solicitând „numele clientului sau abonatului, adresa de serviciu și adresa de facturare” asociate cu Archive.today.

Citația solicită, de asemenea, înregistrări telefonice, informații de plată, informații despre sesiunile de internet, adrese de rețea și chiar serviciile utilizate de proprietarul site-ului, cum ar fi serviciile de e-mail sau de cloud computing.

În document mai este menționat că aceste informații „se referă la o anchetă penală federală condusă de FBI”, dar nu se face referire la o infracțiune specifică.

Archive.today există din 2012, dar identitatea proprietarul site-ului rămâne neconfirmat. O persoană cu numele rus obișnuit, sau posibil pseudonimul, „Denis Petrov” din Praga, Republica Cehă, a înregistrat domeniul original al site-ului, dar nu se știu prea multe despre cine este această persoană.

Site-ul este utilizat în mod obișnuit pentru a ocoli paywall-urile, similar cu 12ft.io, pe care News/Media Alliance l-a închis cu succes la începutul acestui an, susținând că „oferea tehnologie ilegală de eludare” pentru a accesa conținut protejat prin drepturi de autor fără a plăti pentru acesta.