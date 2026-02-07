Declinul puternic al înmatriculărilor de autoturisme noi din ianuarie 2026 a lovit ambele categorii de cumpărători, însă impactul a fost semnificativ mai dur în cazul persoanelor fizice, arată Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), într-un răspuns transmis în exclusivitate pentru TechRider.ro.

Diferențe majore între segmente

Potrivit datelor analizate de asociație, înmatriculările realizate de persoanele fizice au scăzut cu 42,34% față de ianuarie 2025, în timp ce segmentul persoanelor juridice a înregistrat un declin de 27,65%.

Diferența dintre cele două segmente reflectă modul diferit în care reacționează la contextul economic și fiscal.

Factorii care influențează persoanele fizice

APIA arată că persoanele fizice sunt mult mai sensibile „presiunea pe bugete, la costul creditării și la incertitudinea privind stimulentele”, factori care duc rapid la amânarea deciziilor de achiziție.

În schimb, în cazul persoanelor juridice, scăderea este explicată în principal prin lipsa de „predictibilitate fiscală și claritate a regulilor”.

Prudență în segmentul corporate

Asociația subliniază că „deciziile de achiziție pentru flote se bazează pe planificare și bugete anuale”, iar într-un context volatil multe companii preferă să amâne aceste decizii pentru trimestrele următoare.

În lipsa unui cadru clar pentru 2026, atât în privința politicilor fiscale, cât și a programelor de sprijin, prudența rămâne ridicată în ambele segmente ale pieței.

Context

APIA a mai explicat pentru TechRider.ro că scăderea de peste 33% a înmatriculărilor de autoturisme noi din România în luna ianuarie 2026 poate fi explicată printr-un cumul de factori conjuncturali și economici.

Potrivit asociației, reculul puternic de la începutul anului trebuie interpretat, în primul rând, ca un efect de calendar. O parte semnificativă a volumelor de înmatriculări a fost devansată artificial către finalul anului 2025, în ultimele săptămâni ale lui decembrie, pe fondul închiderii unor serii de producție, al ajustărilor de norme și al deciziilor comerciale și fiscale luate înainte de 1 ianuarie.

APIA susține că acest fenomen a creat un „gol temporar de piață” la începutul lui 2026, care nu reflectă integral cererea reală, ci o redistribuire a acesteia între luni.

La acest efect de calendar s-au adăugat presiunile economice resimțite de cumpărători. Reprezentanții APIA indică impactul măsurilor de austeritate din sectorul bugetar, al inflației și al costurilor ridicate de finanțare, factori care au determinat amânarea deciziilor de achiziție încă din primele săptămâni ale anului.

„Presiunea pe venituri, costul finanțării și sentimentul general de incertitudine se traduc rapid în amânarea deciziilor de achiziție”, subliniază asociația.

Un alt element important menționat de APIA este calendarul Programului Rabla din 2025. Lansarea întârziată a programului pentru persoanele fizice, abia în toamnă, a dus la o concentrare a achizițiilor în ultimele luni ale anului trecut, cu efect direct asupra nivelului scăzut al înmatriculărilor din ianuarie 2026.

În prezent, piața auto se află într-o stare de așteptare, atât în privința bugetului pentru 2026, cât și a deciziilor guvernamentale privind continuarea prin Fondul Social pentru Climă sau suspendarea integrală a Programului Rabla.

