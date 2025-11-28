O „bulă a roboților umanoizi” este în curs de formare, avertizează China

O bulă în domeniul roboților umanoizi ar putea fi în curs de formare, a avertizat joi agenția principală de planificare economică din China, relatează The Verge.

Avertismentul vine pe fondul temerilor crescânde că o bulă într-o industrie conexă, inteligența artificială (AI), este pe punctul de a se sparge.

În cadrul unei conferințe de presă, purtătorul de cuvânt al Comisiei Naționale pentru Dezvoltare și Reformă, Li Chao, a declarat că industria roboților umanoizi din China trebuie să găsească un echilibru între „viteza de creștere și riscul apariției unei bule”.

Investițiile au continuat să curgă în acest sector, în ciuda faptului că există puține cazuri de utilizare dovedite pentru roboți, a spus Li, riscând o avalanșă de modele „foarte similare”, pe măsură ce finanțarea pentru cercetare și dezvoltare se reduce.

Li a menționat că în China există peste 150 de companii care produc roboți umanoizi. Mai mult de jumătate dintre acestea sunt start-up-uri sau companii provenite din alte industrii.

Avertismentul reprezintă o raritate din partea Beijingului pentru o industrie pe care a declarat-o vitală pentru creșterea economică viitoare. La începutul acestui an, China a desemnat inteligența încorporată, adică tehnologia din spatele roboților umanoizi, drept prioritate națională.

